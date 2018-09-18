Kayseri'de 820 öğrenci servisi hizmet yapacak

Yeni eğitim ve öğretim sezonunun açılmasıyla açıklamalarda bulunan Başkan Ay; emniyet, güvenlik ve ahlaki değerlere öncelik verdiklerini ifade ederek kazasız, belasız bir eğitim sezonu geçirilmesi temennisinde bulundu. Başkan Ay; "Açılan eğitim ve öğretim sezonunun başta öğrencilerimize, velilerimize, meslektaşlarımıza, şehrimiz ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Şuanda Kayseri'de 820 öğrenci servis aracımızla beraber hizmete başladık. Her zaman söylüyoruz bizim için övünülecek şey başta emniyet, güvenlik ve ahlaki değerler olmalı. Politikamız tamamen bunun üzerinedir, hazırlıklarımızı bunun üzerine yaptık. Okulların açılıp kapanış sürecine kadar yaklaşık 820 aracımızın tamamı da Halk eğitim Merkezlerimizle, Kayseri Büyükşehir Belediyemizle, Valiliğimizle bununla beraber üniversitelerimizle, trafik denetleme şube müdürlüğümüzle birlikte devam edeceğimiz eğitim programlarının fizibilitesini tamamlamış bulunmaktayız. Ulaştırma Bakanlığının servis hizmet yönetmeliğine bakıldığında yaklaşık 0-12 yaş grubunda hizmet vermesi gereken araçlara bakıldığında Kayseri'de yüzde 95 oranında 0 -5 yaş grubunda hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabi ki araçlarımız ne kadar kaliteli, bakımlı ve modelli olur ise emniyet ve güven de bizde o kadar önemlidir. Buna son derece önem veriyoruz. Yaklaşık 10 yıldır araçlarımızın tamamında hem kamera sistemi, hem araç takip sistemi ve rehber personellerimizle hizmet vermekteyiz. Çünkü geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı ailelerinden nasıl almış isek o şekilde teslim etmek birinci vazifemizdir. Bunun dışında 3 ay eğitim sezonu kapalı olduğu dönemde de yine çocuklarımız ve rehber personellerimizin tamamı da Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile eğitimden geçti" ifadelerini kullandı.