Kayseri’de acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kolunu kesen bir kişi ise ’Kasap değilim, trafik kazası’ diyerek acemi kasaplığını saklamak istedi.

Kayseri’de Kurban Bayramı’nın 1’inci gününde bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurbanlarını keserken yanlışlıkla kendilerini yaralayan vatandaşlarda, hastaneye akın etti. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesine gelen acemi kasaplar, buradaki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kurban keserken kolunu kesen bir vatandaşta, basın mensuplarını görünce ’Kasap değilim, trafik kazası’ diyerek acemi kasaplığını gizlemek istedi.