Kayseri’de Ahi Kültür Haftası dolu dolu kutlanacak

Ahi Evran Zaviyesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Ahi Kültür Haftası Programı hakkında bilgiler verdi. Yılın Ahisi’nin de hakkı ile seçildiğini sözlerine ekleyen Övüç, “Önümüzdeki hafta Ahi Kültür Haftamız. Haftamızı hem kitlelere duyurmak hem de geçmişten geleceğe anıları aktarmak üzere bir dizi programlarımız var. Ahi Kültür Haftamız 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Ahi Haftamızın Kayseri esnaf ve sanatkarımıza, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hiçbir zaman kimseyi korumadan, kollamadan Vali Yardımcımız Mehmet Emin Avcı başkanlığında heyet ile seçildi” ifadelerini kullandı.

Kayseri Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa alan ise Yılın Ahisi seçilen Recep Kefkir’i tebrik ederek, “Ahi Evran’ı geri getiremeyiz ama prensiplerini gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Besmele ile açılır dükkanımız, Ahi Evran’dır sultanımız. Kayseri Ahisi olan kardeşimiz 50 yıla yakın ticaret yapıyor. Branşında çok iyi gelişti, çıraklar, kalfalar yetiştirdi. Ben tebrik ediyorum. Çok itina ile seçildi. Bir esnafla aynı oyu aldılar, kura çektik ve kendisi çıktı. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat da bu yıl Yılın Ahisi’nin yanı sıra ilk kez kalfa ve çırak da seçildiğini belirtti. Fırat, “Bilindiği üzere her yıl Ahilik Haftasını kutluyoruz. Bu yıl 18-24 Eylül arasında kutlayacağız Kayseri’de. Bu yıl değişik bir uygulama gerçekleşti, sayın bakanımızın oluruyla daha önce verilen ‘Ahilik Ödülü’ bu yıl ‘Yılın Çırağı’ ve ‘Yılın Kalfası’ olarak 3 kategoriye ayrıldı. Bu sene o şekilde değerlendirdik” diye konuştu.

Yılın Ahisi olarak seçilen Recep Kefkir de yılın ahisi olarak seçilmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Çok mutluyum. 1969 yılında sanayide çıraklık yapmaktaydık. Daha sonra elhamdülillah Allah iş sahibi etti, ustalar yetiştirdik” şeklinde konuştu.

Ahilik Kültür Haftası etkinlikleri 18 Eylül Pazartesi günü saat 09:00’da cumhuriyet meydanında çelenk sunma programı ile başlayacak.