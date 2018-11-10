Kayseri'de ar-ge merkezlerinin sayısı artmaya devam ediyor

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'de ki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri sayısına iki firmanın daha eklendiğini ve toplam sayının 11 olduğunu açıkladı.

Ar-Ge merkezlerinin sayısının artmasının sevindirici olduğuna vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, “Bir süredir 9 olan Ar-Ge ve tasam merkezlerimizin sayı, son zamanda Kilim Mobilya ve Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin de katılması ile 11'e çıkmış oldu. Bunların dışında 4 firmamızın da başvuru aşamasında olduğunu biliyoruz. Bu firmalarımızda aramıza katılırsa en azından bu yılı 15 gibi bir sayı ile tamamlamış oluruz” dedi.

Bu sayının Kayseri gibi bir sanayi şehri için yetersiz olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, “Yaptığı işin Ar-Ge değeri olduğunu fark etmeyen ya da bu işlerle uğraşmak istemeyen birçok firmamız var. İSO ilk 1000'de 32 üyemiz var. Bunlardan 6 tanesi almış durumda. İSO sıralamasına giren sanayi şirketlerimizin tamamının çok rahatlıkla Ar-Ge merkezi olabileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

Ar-Ge merkezi olmanın vergi muafiyetleri ve teşvikler başta olmak üzere birçok avantajı olduğuna değinen Başkan Büyüksimitci şunları söyledi;

“Dünyada sanayi ve ticaretin nereye gittiğini, rekabetin ne kadar çetin bir hal aldığını görüyoruz. İlla ki bir fark oluşturmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz. Bu konuda desteğe ihtiyacı olan üyelerimiz lütfen bizi arasınlar. Firmalarını ziyaret ederek anlatabiliriz. Sanayicilerimiz firmalarının geleceği açısından lütfen bu işe ağırlık versinler.”