Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsrail’in Kudüs’teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için üç gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini açıklamasının ardından Kayseri’de bayraklar yarıya indirildi.

Kayseri Valiliği ve Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Türk bayraklarının yarıya indirildiği görüldü.

"Ulusal yas nedir?"

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir."