Kayseri’de bin 103 okulda ilk ders zili çaldı

Düzenlenen tören ile birlikte Kayseri’de bin 103 okulda 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi başlamış oldu.

Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu’nda düzenlenen törene Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile çok sayıda davetli, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Vali Süleyman Kamçı, "Tüm yurdumuzda olduğu gibi ilimizde de yeni bir eğitim dönemine başlamanın coşkusunu yaşıyoruz. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının öğretmen, öğrencilerimiz ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hiçbir vatandaşımızın eğitimden yoksun bırakılması düşünülemez. Çeşitli nedenlerle eğitimden uzak kalanlara da eğitim imkanı sunuyoruz. Devletimizin yaptığının yanında vatandaşlarımızın da yaptıkları küçümsenemez boyuttadır. Kayseri de eğitime yaptığı desteklerde ilk sırada yer alıyor desek yanlış olmaz. Buna paralel olarak yerel yönetimlerimiz de vatandaşlarımızın yaptığı hizmetlerden geri kalmıyor. Devlet, millet ve yerel yönetimler olarak güçlü bir sacayağı olarak eğitim ve öğretime hazır mekanları oluşturmaya çalışıyoruz.

Öğrencilik dönemi hayatınızın en tatlı ve heyecanlı dönemlerdir. Kendinizi geliştirin ve kendinize inanın. Biliyoruz ki gelecek siz değerli çocuklarımızın eseri olacaktır. Değerli öğretmenler, öğretmenliğin bir ideal ve özveri meslek olduğunun bilinci ile çok kutsal bir hizmeti yerine getirmektesiniz. Yeni bir eğitim ve öğretim dönemini sağlıklı bir şekilde geçirmenizi diliyorum" dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, "Sizlerin çok daha gelişmiş ve donanımlı bireyler olmanız gerekiyor. Devletimiz, bakanlığımız sizlerin daha güçlü bireyler olmanız için fiziki bina ve içindeki donanımlarla ilgili olarak yatırım yapıyor. Bizler de üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan okullar bir taraftan diğer ihtiyaçlarınızın temini için gayret ediyoruz. Spor A.Ş. ve KAYMEK’te sizlere destek vermeye çalışıyoruz. Tek derdimiz var ülkemizin geleceğidir" ifadesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise, öğretmen ve öğrencilere kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

"Gerek Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerekse Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü olarak amacımız geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin daha iyi imkanlarda eğitim ve öğretim görmeleri için ilimizde bulunan 60 yöneticinin koordinasyonunda 573 okul müdürü, 993 müdür yardımcısı, 18 bin 366 öğretmen ve bin 403 personel olmak üzere 21 bin 395 eğitim çalışanı ile Kayseri’deki en büyük kurum olarak gece gündüz demeden siz öğrencilerimiz için çalışmaktayız. Bu gün Kayseri’de 69 ana okulu, 393 ilkokul, 78’i imam hatip ortaokulu olmak üzere 335 ortaokul, 38’i imam hatip lisesi olmak üzere 216 lise ve dengi okul olarak toplam bin 103 okulda 295 bin 916 öğrenci ile yeni ders yılına başlamanın heyecanını yaşamaktayız."