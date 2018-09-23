Kayseri'de bir kişi kendini asarak intihar etti

Kayseri'nin Melikgazi İlçesine bağı Gökkent Mahallesinde bir kişi kendini asarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gökkent Mahallesi 1801. Sokakta gerçekleşti. Konak Apartmanını zemin katında meydana gelen olayda 35 yaşındaki M.E. ‘den haber alamayan yakınlarının haber vermesi üzerine komşularının pencereden içeriye girdiği öğrenildi. Komşularının M.E.'yi mutfakta ki demirlere asılı halde bulduğu bildirildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri M.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.