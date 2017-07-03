Kayseri’de bunaltan sıcak

Tüm yurtta olduğu gibi aşırı sıcaklar, Kayseri’de etkisini sürdürüyor. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte dereceler 49’a kadar ulaşırken, vatandaşlar da bunaltan sıcaklardan olumsuz etkileniyor. Kent merkezinde işleri gereği dışarıda olan vatandaşlar; parklar, otobüs durakları, ağaç dipleri gibi gölge yerlerde serinlemeye çalışırken bazıları da şemsiye gibi ellerinde bulunan malzemelerle sıcaktan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre aşırı sıcakların Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği, Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine döneceği öğrenildi.