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Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda büyükbaş hayvan çalan 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Gömeç mahallesinde meydana gelen olayda H.K.'ya ait olan 1 adet büyükbaş hayvan çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olay şüphelilerinin Y.İ. M.T. ve H.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelilerden Y.İ. ve M.T. olayda kullanılan araçla birlikte ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan büyükbaş hayvan ise Melikgazi ilçesi Mimar Sinan mahallesinde S. S.'ye ait besi çiftliğinde bulunarak sahibi H.K.'ye teslim edildi.


Şüphelilerden Y.İ. ve M.T. işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken diğer şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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