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07 Temmuz 2017 09:45

Kayseri’de ‘Bylock’ kullanıcısı 39 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ‘Bylock’ kullanıcısı 39 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri’de ‘Bylock’ kullanıcısı 39 kişi adliyeye sevk edildi

07 Temmuz 2017 09:45


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş, operasyonda örgütün gizli iletişim ağı ‘Bylock’ kullandığı tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 100 kişiye gözaltı kararı çıkarılmıştı.


Gözaltında bulunan 39 kişi bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesi adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.




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