Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 09:48

Kayseri’de Bylock operasyonunda 100 kişi için gözaltı kararı alındı

FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen 100 kişi için gözaltı kararı verildi.

Kayseri’de Bylock operasyonunda 100 kişi için gözaltı kararı alındı

04 Temmuz 2017 09:48

Polis sabah erken saatlerde başlattığı operasyonda bir çok kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri’de sürdürülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde, FETÖ terör örgütünün haberleşme ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 100 kişi için gözaltı kararı verildiği öğrenildi.


Verilen karar sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyonda 64 kişinin gözaltına alındığı, diğer zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonun sürdürüldüğü kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:06
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!