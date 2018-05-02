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02 Mayıs 2018 12:54

Kayseri’de Bylock ve silah kaçakçılığı zanlıları adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda silah kaçakçılığı suçundan 2, bylock kullandığı tespit edilen 2 kişi olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri’de Bylock ve silah kaçakçılığı zanlıları adliyeye sevk edildi

02 Mayıs 2018 12:54


Edinilen bilgiye göre FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim programı olan bylock kullandığı tespit edilen M.V. ve S.A. KOM ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca ekiplerin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda İ.G. ve O.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 9 milimetre çapında 7 ruhsatsız tabanca, 70 mermi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.




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