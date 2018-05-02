Kayseri’de Bylock ve silah kaçakçılığı zanlıları adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim programı olan bylock kullandığı tespit edilen M.V. ve S.A. KOM ekiplerince gözaltına alındı. Ayrıca ekiplerin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda İ.G. ve O.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 9 milimetre çapında 7 ruhsatsız tabanca, 70 mermi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabip’te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.