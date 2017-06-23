Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 19:58

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Irak uyruklu şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri’de cinayet

23 Haziran 2017 19:58


Edinilen bilgiye göre Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelen kavgada Teyir Kürdi (22) isimli şahıs vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Irak uyruklu şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri markette inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrası yaşı küçük cinayet şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Teyir Kürdi’nin cenazesi, otopsi yapılmak için hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:47
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!