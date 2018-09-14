Kayseri'de Dilencilik Sorunu Masaya Yatırılıyor

Düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Kenanoğlu, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak dilencilikle mücadelede motorize ekiplerle yol ve kavşaklarda uygulamalar yapıldığını, 155 Polis İmdat Hattına gelen her türlü ihbar etkin bir şekilde değerlendirildiğini ve anında müdahale edildiğini belirterek bu sorunla mücadelede kurumlar arası işbirliğine vurgu yaptı.

Toplantıda Kayseri'deki dilencilik sorunu ile ilgili TDP Şube Müdürü Özcan Erdoğdu projenin başlangıcından bugüne kadar gelinen nokta ile ilgili hukuki mevzuat, idari işlemler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları başlıklarında geniş kapsamlı sunum yaparak projedeki paydaş kurum ve kuruluşlarını bilgilendirdi.

Toplantıdaki değerlendirmeler küçük yaştaki çocukların dilencilikte araç olarak kullanımının önlenmesine yönelik tedbirler, okul terklerinin önlenmesi, dilencilere yönelik alan araştırmaları yapılması, dilenci ailelere yönelik ekonomik ve sosyal destek mekanizmaları, meslek edindirme çalışmaları, aile yükümlülüğünü getirmeyen ailelere yönelik yapılabilecekler gibi konularda yoğunlaştı.

Ayrıca, tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerinden kurumsal düzeyde değerlendirme yaparak yazılı olarak görüş ve önerilerini bildirmeleri talep edildi.

Toplantıda tüm kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alındıktan sonra Eylül ayı içerisinde yapılacak olana Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısında görüşülmek üzere kapsamlı bir Rapor hazırlanması kararlaştırıldı.