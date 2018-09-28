Kayseri'de 'Drone' ile trafik denetimleri arttı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan dronelu trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler ile emniyet kemeri takmayan sürücüler havadan belirlenerek ceza yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında drone ile yaptıkları uygulamalarda trafik ihlali yapan sürücülere göz açtırmıyor. Ayhan Gazi Bulvarı üzerinde drone ile kırmızı ışık ihlali yapan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler üzerinde denetim yapan ekipler, kırmızı ışıkta geçen araçları havadan belirleyerek, ceza uyguladı.

Denetimler hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın 8 Ağustos ve 15 Kasım tarihleri arasında 100 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde, yaralamalı, maddi hasarlı ve ölümlü kazaların yüzde 2 oranında azaltılması için çalışmalarımız var. Bununla ilgili olarak drone ile haftanın yedi günü gerek şehir içindeki yollarda gerekse şehirler arası yollarda drone ile denetim yapıyoruz. Burada en fazla emniyet kemeri konusunda dikkat ediyoruz. Emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışıkta geçen ve cep telefonu kullanan sürücülerimizi, çevirme dediğimiz ekiplerimizi oluşturarak, buraya bildirerek gerekli cezai müeyyideler oluşturulmaktadır. Yapılan çalışmalarda şehir içindeki emniyet kemeri takma oranının yüzde 82 oranında arttığını, şehirler arası yollarda ise yüzde 92 oranlarına çıktığını görüyoruz. Hedefimiz yüzde 100. Bütün yol kullanıcıların arka koltuk dahil emniyet kemeri kullanmalarını istiyoruz.

Drone ve EDS'lerdeki teftişlerimizin etkili olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.