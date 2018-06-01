Kayseri’de ‘Dünya Tütünsüz Günü’ Etkinlikleri

Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini arttırma, sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin iyileştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturma, halk sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık risklerini azaltmak amacıyla başlatılan Sağlıklı Yaşam Araçları projesi kapsamında 2017 yılı içerisinde 48 bin 123 kişiye ulaşıldı.

Bu kapsamda 31 Mayıs “Dünya Tütünsüz Günü” olması nedeniyle tütün ve tütün ürünleri kullanımından doğan zararların azaltılması ve tütün ürünleri kullanımından kaynaklanan zararlar konusunda toplumsal sağlık okuryazarlığı ve farkındalığı arttırmak amacıyla Sağlık Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde Kayseri Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gündüz Talas ilçemizde bulunan Atatürk Anadolu Lisesinde öğrencilere sunum izletildi ve broşür dağıtımı yapıldı.

Ayrıca, akşam yapılan etkinlikte ise Ramazan Sokağında Sağlıklı Yaşam Aracı ile sağlık çalışanları tarafından stant açılarak vatandaşlara tütünün zararları konusunda broşür dağıtımı ve bilgilendirme yapıldı.

2018 yılı içerisinde de etkinliklerin devam edeceği bildirildi.