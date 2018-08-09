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09 Ağustos 2018 10:00

Kayseri’de en ücra köşedeki vatandaş bile evde sağlık hizmetinden faydalanıyor

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Ekipleri deneyimli personel ve donanımlı araçlarla zor iklim ve coğrafik şartlarda bile aralıksız ihtiyacı olan her hastaya evinde sağlık hizmeti ulaştırmaya devam ediyor.

Kayseri’de en ücra köşedeki vatandaş bile evde sağlık hizmetinden faydalanıyor

09 Ağustos 2018 10:00


Bunlara bir örnekte Kayseri’ye 150 km, Sarız İlçesine 35 km uzaklıktaki Yeşilkent’de yatağa bağlı olarak yaşayan Şahin Uydaç. Parkinson hastası olan Uydaç, 10 ay önce bel fıtığı ameliyatı geçirmiş aynı zamanda menenjit hastalığına yakalanarak yatağa bağımlı hale gelmiştir. Hasta sağlık tesislerine gidebilecek durumunun olmadığını belirterek Evde Sağlık Hizmetleri Birimine başvuruda bulunmuştur. Yapılan başvuruyu değerlendiren Müdürlüğümüz Evde Sağlık Hizmetleri Ekipleri, hastanın evde muayenesini yaparak, hastanın her gün evinde ziyaret edilmesine ve tedavisinin devam ettirilmesine karar vermiştir.


Aralıksız olarak 90 günü aşkın bir süredir her gün evinde ziyaret ederek gerekli kontrol ve pansumanları Evde Sağlık Hizmetleri Ekiplerince yapılan Şahin Uydaç’ın eşi Nimet Uydaç, verilen hizmetten memnuniyetini dile getirerek “10 aydır eşim çeşitli hastalıklarla beraber bakıma muhtaç hale geldi. 2 ay hastanede tedavi gördükten sonra eşim taburcu oldu ama tedavi için sağlık hizmeti almamız gerekiyordu. Bunun içinde Evde Sağlık Hizmetlerine başvuruda bulunduk. Başvurumuz sonrası evimize her gün aralıksız gelerek eşimin tedavi ve pansumanlarını yaptılar. Yaşadığımız hastalık gerçekten zor bir hastalıkmış ancak yaşayan bilir. Bu süreçte bu hizmetin verilmesine vesile olan Cumhurbaşkanımıza, İl Sağlık Müdürümüze, Pınarbaşı, Sarız sağlık ekiplerine ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.


Sarız İlçe Entegre Hastanesi Başhekimi Dr. Zehra Vergil ise “Yeşilkent köyünde yaşayan hastamız Şahin Uydaç menenjit tanısı konularak hastanede yatışı gerçekleştirilmiştir. Akabinde taburcu olan hastanın takipleri ekiplerimiz tarafından evde yapılmaya devam edilmektedir” dedi.




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