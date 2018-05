Kayseri’de engelliler için ’Engelsiz Ulaşım Seferberliği’

Ş. ile Anadolu Sakatlar Derneği’nin Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği ‘Engelsiz Ulaşım Projesi’ kapsamında tramvay görevlileri engelli vatandaşlarla birlikte yolculuk yaptı.

Proje kapsamında Ş. görevlileri, tekerlekli sandalyeli yolcularla birlikte tramvayda yolculuk yaptı. Engelli vatandaşların tramvaya biniş ve inişlerine yardımcı olan görevliler, engelli vatandaşların güvenli yolculuk yapmaları için yapılması gerekenleri anlattı. Anadolu Sakatlar Derneği Genel Sekreteri Ahmet Özkan yetkililere teşekkürlerini ileterek, engelli vatandaşların rahatlıkla tramvayda yolculuk yaptıklarını kaydetti. Özkan, "Ş.’ye teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Burada olması gereken engelsiz ulaşım, engellilerimizin ulaşabilirliği. Şu anda engellilerimiz akülü sandalyeleriyle rahatlıkla tramvaya binebiliyor, gidecekleri yere gidip gelebiliyor. İşleri rast gelsin, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Raylı Sistem İşletme Vardiya Amiri Mehmet Emin Yıldız ise her zaman engelli yolcusu olan makinistlerle birlikte engelli vatandaşlarla yolculuk yapmak istediklerini belirterek, onlarla iç içe olduklarını söyledi. Yıldız, "10-16 Mayıs arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası’nda empati kurmak için Anadolu Sakatlar Derneği ile bir etkinlik düzenleyerek engelli arkadaşlarımızla birlikte yolculuk yapmak istedik. Her zaman engelli yolcusu olan makinist arkadaşlarımız da bizlerle birlikte. Onların da iç içe olarak yolculuklarına şahit olsunlar istedik hem de hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu düşündüğümüz için bu etkinliği düzenleme kararı aldık. Ş. olarak her zaman önceliğimiz engelsiz ulaşım, müşteri memnuniyeti olmuştur. Bu şekilde devam edeceğiz, bu bir başlangıç oldu, inşallah bundan sonrası için de birlikte çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Vatandaşları tramvaylardaki engelliler için ayrılan bölgede daha duyarlı davranmalarını isteyen Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Raylı sistem araçlarımızın her birinde ikişer adet engelli tahsisi bölümümüz bulunmakta. Engelli vatandaşlarımızın güvenli yolculuğu için onlara tahsis edilmiş, ayrılmış bölümdür. Vatandaşlarımızdan da duyarlı olarak engelli vatandaşlar için ayrılmış bölgelerin onlara terk edilmesini rica ediyoruz. Engelli kardeşlerimizden de tekerlekli sandalyeleriyle, akülü araçlarıyla kendilerine tahsis edilen bölgede emniyetli bir şekilde yolculuk yapmaları için o bölgeye yönelmelerini rica ediyoruz.”

Tekerlekli sandalye ile tramvay yolculuğu yapan engelli vatandaşlar ise rahatlıkla yolculuklarını yapabildiklerini, hizmette emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım A.Ş. yetkililerini teşekkürlerini iletti.