Kayseri’de Eşref Ziya Terzi esintisi

Mimarsinan Parkı Kurşunlu Otoparkı’nda her akşam renkli görüntülere sahne olan Ramazan Sokağı’nda bu kez de Tasavvuf Musikisi’nin ünlü ismi Eşref Ziya Terzi sahne aldı. Konseri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş izledi.

Alanı dolduran seyirciler hem Eşref Ziya Terzi’nin söylediği ilahilere eşlik ettiler hem de cep telefonlarının aydınlatmalarını açarak karanlıkta çok güzel bir görüntü sergilediler. Konser sonrası Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman, Eşref Ziya Terzi’ye teşekkür ederek çiçek verdi.

Hafta içi olmasına rağmen en yoğun günlerinden birisini yaşayan Ramazan Sokağı önümüzdeki günlerde de önemli isimleri Kayserililerle buluşturmaya devam edecek. Ramazan Sokağı’nda teravih namazı sonrası yapılan etkinliklere 26 Mayıs Cumartesi günü Sami Savni Özer, 27 Mayıs Pazar günü Mümin Sarıkaya, 28 Mayıs Pazartesi günü Mehmet Emin Ay, 29 Mayıs Salı günü Serdar Tuncer, 30 Mayıs Çarşamba günü Grup Tillo ve 31 Mayıs Perşembe günü ise Ömer Karaoğlu konuk olacak.