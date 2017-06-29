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29 Haziran 2017 16:33

Kayseri’de feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı

Kayseri’de otomobilin takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kayseri’de feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı

29 Haziran 2017 16:33


Edinilen bilgiye göre Güney Çevre Yolu Kayseri - Nevşehir karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında E.G.’nin sürücüsü olduğu 38 BC 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü E.G. ile birlikte Ş.N.G. ve E.G.’yi ilk tedavilerinin ardından kentteki hastanelere kaldırırken, ismi öğrenilemeyen 2 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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