Kayseri'de Finlandiya eğitim sistemini ilk defa bu anaokulu uygulayacak

Kayseri OSB'nin destekleriyle kurulan Tasarım Anaokulları, Kayseri'de ilk defa Finlandiya eğitim sistemi ile eğitim hayatına bu dönem başlayacak. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji ve yeni açılan Kayseri OSB kreşi ile, Kayseri'de eğitime yeni bir soluk kazandıracaklarını söyledi.

Kayseri OSB'nin destekleriyle Teknik Kolej kampüs içinde kurulan Tasarım Anaokulları, bin metrekare kullanım alanı ile 185 öğrenciye eğitim verecek. Kayseri'de ilk olarak Finlandiya eğitim sistemi ile eğitim hayatına başlayacak olan Tasarım Anaokulları, tecrübeli eğitim kadrosu ile çocukları geleceğe hazırlayacak.

Tasarım Anaokulları Müdür Yardımcısı Rabia Suayin, yaptığı açıklamada, okulun Kayseri'nin en donanımlı ve büyük okul öncesi kurumu olduğunu söyledi. Suayin, "Okulumuz bu yıl hizmete girecek. Kayseri OSB destekli bir kurumuz. Kayseri'nin en donanımlı ve en büyük okul öncesi kurumudur. Geniş bir alan üzerine, standartların çok üstünde, en kaliteli malzemeler ile donatılmış, temizlik ve gıda olarak da Kayseri'de sınırları zorlayan bir anlayışta bir kurumuz. Kurumumuzda çocuklarımız oyunla öğretimde gelişecekler. Finlandiya eğitim sistemini kullanıyoruz. Finlandiya eğitim sisteminde çocukların 7 yaşından evvel yoğun akademik bilgiye maruz bırakılmaması var. Bu çocukların okuldan bıkmasına ve kendilerini okula ön yargılı hale getirdiği için Finlandiya eğitim sistemi dünyadaki en yaygın eğitim sistemidir. Bizde bu şekilde çocuklarımızı oyunla, kendi çağlarına uygun şekilde, öğrenmeleri gerektiği şeyleri öğrenmeleri, eğlendikleri ve akşam olduğu zaman yüzleri gülerek gitmelerini sağlayacağız. Bu anlamda Kayseri'de ciddi olarak eksikliklerin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sistemin içerisinde sürekli sınav bazlı olarak okul öncesinden yetiştirilen çocuklar var. Bunun sıkıntılarını eğitimcilerde biliyorlar. Talepler, istekler ve bizimde bilgilerimiz doğrultusunda böyle güzel bir kurum hazırladık. Finlandiya eğitim sistemi çocukların öz güven ve yeteneklerini geliştiren bir sistemdir. Kendi kendine yetebilen çocuklar istiyoruz, her şeyi dışarıdan alan çocukları istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kreş ve anaokulumuz Kayseri'nin yüz akı olacak"

Göreve geldiklerinde, OSB'nin imkanlarıyla açılmış olan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM)'in OSB'ye devriyle ilgili gerekli çalışmaları yürütüp Özel Kayseri OSB Teknik Koleji ile meslek eğitimine devam ettiklerini hatırlatan Nursaçan, söz konusu okulda 670 öğrenci ile başladıkları eğitime halihazırda bin 300 öğrenci ile devam ettiklerini belirtti. Hedeflerinin 2 bin rakamına ulaşmak olduğunun altını çizen Nursaçan, “75 bin kişinin istihdam edildiği bir yerde 2 bin öğrenci çok az bir rakam. Meslek lisesi memleket meselesi. Üretmek ve kalkınmak istiyorsak nitelikli insan yetiştirmemiz lazım. Bunun da yeri organize sanayi bölgeleri. Bu konuda Bilim Sanayi ve Kalkınma Bakanlığımız vasıtasıyla Kayseri sanayiinin geleceği için mücadele ettik, rica ettik ve 45 bin metrekare daha meslek lisesi arsası aldık. Yapmak isteyen hayır sahibi de olursa kapımız açık, onların da desteğini her zaman bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, yeni açılan kreş ve anaokulu ile ilgili bilgi veren Nursaçan, bu tür eğitim yatırımları ile üretimin önünü açmayı hedeflediklerini kaydetti. Nursaçan, Nursaçan, “Göreve geldiğimiz kreş ve anaokulu projemiz vardı. 75 bin kişinin çalıştığı bir yerde annelerin çocuklarını güvenilir ellere teslim etmesi lazım. Biz de bunu düşünerek Kayseri OSB işbirliğiyle özel bir işletmeye vermek suretiyle bir kreş açtırdık. Burası şehrimizin yüz akı bir kreş olacak. Biz bu yatırımlarla eğitimde üst düzeye çıkmak istiyoruz. Yunus Emre, ‘İlim ilim bilmektir/ilim kendin bilmektir/ya sen kendin bilmezsen/bu nice okumaktır' diyor. Bizim hakikaten eğitimi zirveye çıkarmamız lazım. Meslek liselerini de önemsememiz lazım. B aşka çıkar yok, kalkınmanın yolu üretim, üretimin yolu da eğitim” ifadelerini kullandı.

"Tasarım Anaokulları"

"Farkındalıkları yüksek, özgüvenli, geleceğe ümitle bakan, değerlerinin farkında çocuklar yetiştirmeyi amaçlayan Tasarım Anaokulları, eğitimde çocuklara olumlu deneyimler sunarak onları geleceğe hazırlıyor. Eğitim programının temelini MEB 2013 eğitim programı oluştururken, çocuklara sunduğu farklı öğrenme ortamlarıyla kendilerini geliştirmektedirler. Ayrıca yenilikçi eğitim programıyla özellikle Finlandiya ve Belçika gibi ülkelerde yer alan programların senteziyle kendi kültürlerine özgü bir program oluşturdu. Bu programla çocuklara yaşam becerileri, anadilin doğru kullanılması, değerlerinin ve yaşamlarının farkında olmanın yanı sıra toplum için üreten ve yaşamlarının sorumluluğunu alan bireyler olmaları konusunda yol gösterici olmayı hedefliyoruz."