Kayseri’de Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, üç bayan ve bir travestiye para karşılığı erkeklere fuhuş yaptırdıkları belirlenen zanlılara yönelik olarak operasyon yapıldığı öğrenildi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 5 farklı adrese yönelik olarak yaptıkları operasyonda A.Ö. ve A.Y. yakalanarak gözaltına alınırken,yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 29 adet dolu fişek, 1 adet kama ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan A.Ö. ve A.Y.’nin haklarında yapılan işlem sonrasında adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.