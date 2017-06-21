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21 Haziran 2017 14:04

Kayseri’de Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri’de Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı fuhuş operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’de Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

21 Haziran 2017 14:04


Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından, üç bayan ve bir travestiye para karşılığı erkeklere fuhuş yaptırdıkları belirlenen zanlılara yönelik olarak operasyon yapıldığı öğrenildi.


Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 5 farklı adrese yönelik olarak yaptıkları operasyonda A.Ö. ve A.Y. yakalanarak gözaltına alınırken,yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 29 adet dolu fişek, 1 adet kama ele geçirildiği bildirildi.


Gözaltına alınan A.Ö. ve A.Y.’nin haklarında yapılan işlem sonrasında adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.




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