Kayseri’de güvensiz asansör kalmayacak

Asansör Takip Sistemi verilerine göre, ilde 15 bin 318 tescilli asansör bulunduğunu belirten İl Müdürü Akçadırcı, asansör denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti. Resmi Gazete’nin 4 Mayıs 2018 tarihli nüshasında yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenerek bina yöneticilerine ağır sorumluluklar getirildiğini dile getiren Akçadırcı, “Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak üzere ayda bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmakla ve yılda en az bir defa Bakanlıkça yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşuna periyodik kontrolünü yaptırmakla sorumlu. Bina sorumlusuna,engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak güvenli kullanımını sağlama görevi de verildi. Periyodik kontrol sonucunda kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla altmış gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili belediye tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina yöneticisi sorumludur” diye konuştu.

Vatandaşları ‘kırmızı renkli bilgi etiketi’ iliştirilmiş güvensiz asansörleri kullanmamaları konusunda uyaran Akçadırcı, “Periyodik kontrol sonucunda ‘sarı renkli’ bilgi etiketi iliştirilmiş olan ve ‘kusurlu’ olarak tanımlanan asansördeki uygunsuzlukların en fazla yüz yirmi gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili belediye tarafından ana besleme sisteminden elektriği kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Vatandaşlarımızı can ve mal güvenliklerini tehdit eden ‘kırmızı renkli bilgi etiketi’ iliştirilmiş ‘güvensiz’ asansörleri uygunsuzlukları giderilerek güvenli hale getirilinceye kadar kullanmamaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

İhbarlar Alo 130 Ürün Güvenliği Şikayet Hattına

Vatandaşlarımız, güvensizlik şüphesi duydukları asansörler ile ilgili ihbar ve şikâyetlerini Bakanlığımız internet sayfasında yer alan ihbar/şikâyet formunu veya’ALO 130 Ürün Güvenliği’ni kullanarak yapabilecekleri gibi doğrudan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne bildirebileceklerini kaydeden Akçadırcı, “Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen bina sorumlusuna 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesine göre 2018 yılında alt limit bin 49 TL, üst limi42 bin 78 TL idari para cezası uygulanır” ifadelerini kullandı.