Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 17:30

Kayseri’de helikopter destekli uyuşturucu denetimi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, helikopter desteği ile şehirdeki ekili alanlarda uyuşturucu denetimi yaptı.

Kayseri’de helikopter destekli uyuşturucu denetimi

26 Haziran 2018 17:30


Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda ele geçirilen 235 kilo eroin ile zehir tacirlerine darbe vuran Kayseri Emniyet Müdürlüğü, şehirdeki tarım arazilerini de denetliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı’ndan gönderilen bir helikopter ile Talas, Hisarcık, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerindeki tarım arazileri kontrol edildi.


Helikopterin içindeki kameralar vasıtasıyla tarım arazilerini inceleyen ekipler, merkeze bilgi vererek daha detaylı inceleme yapılmasını sağladı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, zehir tacirlerine yaptığı kontroller ve operasyonlarla geçit vermiyor.


Operasyonlar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.Y.(26), Ö.K.(40) ve H.P.(25) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 3 zanlı hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç