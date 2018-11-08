Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 14 gözaltı

Edinilen bilgiye göre kilitlerin kırılarak 4 ayrı evden ziynet eşyası çalınması olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Belirlenen 20 adrese 30 ekiple eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 ayrı ikametten ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 7 şüpheli ile hırsızlık suçlarından aranan 7 şahıs olmak üzere toplam 14 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemler için emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.