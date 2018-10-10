Kayseri'de imar barışına 81 bin 296 kişi başvurdu

Kayseri'de, 8 Haziran'da başlayan imar barışından faydalanmak isteyen 81 bin 296 kişi başvuruda bulundu, 38 milyon 752 bin TL gelir elde edildi.

13 milyon yapıyı kapsayan Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular 8 Haziran'da başladı. 8 Haziran'da başlayan ve 31 Ekim'de sona erecek olan imar barışında, Kayseri'de 81 bin 296 kişi, imar barışından faydalanmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Başvuru yapanlardan ise şimdiye kadar 38 milyon 752 bin 433 TL gelir elde edildi.