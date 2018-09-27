Kayseri'de inşaat ekonomisi çöküyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, Kayseri'de inşaat piyasasının çöktüğünü söyleyerek, belediye başkanların çağrıda bulundu. Yücel, “Kayseri'nin sadece inşaat ekonomisiyle değil, tarım ve hayvancılık gibi ekonomilerle ayakta kalması lazım” dedi.

MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, belediyelerin yaptığı kentsel dönüşüm projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Belediye başkanlarına çağrıda bulunan Yücel, “Kayseri'mizde 4 yıldır Kocasinan Belediye Meclisinde ve Büyükşehir Belediye Meclisinde çok tekliflerim oldu. Bunlarla ilgili karşılık bulamadığımı defaten söyledim. Bunların içerisinde ekonomik krizle beraber ortaya çıkan çok önemli bir konu var. Kentsel dönüşüm noktasında belediyeler arsa satışı noktasında vatandaşın arsasını kentsel dönüşüm ile müteahhide vermek kaydıyla 1 yerine 3 daire ortaya çıkartmaya başladılar. Bununla ilgili belediye başkanlarımıza dönemsel ‘Hem arsa satıyorsunuz hem de vatandaşların arsalarını parselasyona dönüştürüyorsunuz hem de vatandaşın önüne kentsel dönüşüm ifadesiyle birlikte birçok alanı müteahhide arsa olarak çıkartıyorsunuz. Kayseri'nin böyle bir kullanım alanı yok' gibi ifadelerim oldu. Birçok insan belediyelerin ifadelerine girdi ve o günün değerlerine göre parsel aldılar. Ekonomik krizle beraber bu adamlar yaptıkları yatırımların karşılığında o gün ki reel paralarını bugün ellerine geçiremeyecek durumdalar. Kentsel dönüşüm Fevzi Çakmak, Mimar Sinan, Sahabiye ve Hunat mahallesi olabilir ama boş arsa üzerinde bina olmayan arsaları kentsel dönüşüme almakla ne yapıyorsunuz. Belediyeye yeni inşaat alanları ve boş parseller çıkartmaya çalışıyorsunuz. Kayseri'de böyle bir talep var mı? Bunu hesabını yapıyor musunuz? Bir taraftan benzinlik ve parsel satıyorsunuz, bir taraftan imara açılmamış yerleri imara açıyorsunuz ve bir taraftan da kentsel dönüşüm diyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İnşaat ekonomisi bitti

Kayseri'de inşaat ekonomisinin bittiğini belirten Yücel, “Şuanda inşaat enflasyonu var. Artık inşaat ekonomisi bitti, bunu artık görelim. Kayseri'de inşaat sektörünün üzerine yaptığı yatırımlara birde belediye katkı sağladı. Kayseri sadece inşaat ekonomisi ile ayakta kalabilir mi? Artık herkes kendi oturduğu bir evi ve kiraya verebileceği bir ev havasına geldi. Hiç evi olmayan vatandaşlarımız var, bunlara yönelik projeler düşünün. Belediyeler şuan ciddi bir borç içerisinde olduğu için artık vatandaşı değil, kendini düşünüyor. Vatandaşın arsasından imar alanı çıkararak kendine parsel oluşturuyor. Bu parseli hem bir ihaleyle satıyor hem de o alanı imara çevirdiği için oradaki vatandaşı umutlandırıyor. Artık vatandaşlar bu alanları müteahhitlerle anlaşamaz duruma geldiler. Müteahhitler artık buralara beton dökmekten korkar hale geldiler. Çünkü Kayseri'de bizim ihtiyacımız 1 daireyse bir şuanda 4 daire üretiyoruz. Bu enflasyonun şeklini değiştirmemiz lazım. Kayseri'nin sadece inşaat ekonomisiyle değil, tarım ve hayvancılık gibi ekonomilerle ayakta kalması lazım. Bunlarla ilgili projeleriniz nerede? Besi çiftliklerimiz veya tarımla ilgili projeleriniz nerede? Kayseri'mizin tek gelir kapısı parsel mi? Başka ekonomiye kafamız çalışmıyor mu? Bu anlamda Kayseri'mizin bütün akil insanlarıyla birlikte bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte Kayseri'ye nefes verecek projeler oluşturalım. Bu inşaat deformasyonu Kayseri'mizin para sahiplerine sadece rant sağlamıştır. Bugün hepsi de bana göre iflas ettiler. Hiçbirinin parseli para etmez, hiçbirinin kentsel dönüşümden elde edeceği alan sadece oturacak arsa sahipler dışında fayda sağlamayacak hale geldi. Böylesine bir organizasyon içerisinde bizlerde olalım, belediyelerimiz olsun, Valimiz olsun, belediye başkanlarımız olsun ve fikir üretelim” diye konuştu.