Kayseri'de inşaatın çatısının çökmesi sonucu 1 işçinin inşaatın altında kaldığı olayın görgü tanığı işçi Burhanettin Ayyıldırım, “Osman ağabey boynuna kadar çakıla gömülmüştü” dedi.

Kayseri'de yapımı devam eden kongre merkezinin çatısının çökmesi sonucu 57 yaşındaki Osman Aydın, mahsur kaldı. Bu sırada inşaatta çalışan işçi Burhanettin Ayyıldırım, o anda yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.

Ayyıldırım, “Bu olay olduğunda en aşağıda çalışıyorduk. ‘Binanın çatısı çöktü' dediler. Olayı duyunca dışarı çıktık. Yukarda birinin kaldığının öğrenince tekrardan yukarı çıktık. Yukarı çıktığımızda Osman ağabeyin boynuna kadar çakılın içerisinde kaldığını gördük. Çakılları açmaya çalıştık. Ardından da hemen AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Osman ağabeyimizin verilmiş sadakası varmış. Allah'a çok şükür can kaybı olmadan hafif yaralı olarak atlatıldı” ifadelerini kullandı.