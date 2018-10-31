Kayseri'de kaçak alkol operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol üretimi ile mücadele kapsamında il merkezinde çalışma yapıldı. Kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen S.N., Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda S.N.'nin ikametinde yapılan aramada bir miktar etil alkol, vodka, viski ve rakı ele geçirildi.

S.N. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.