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Kayseri'de kaçak alkol operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir miktar kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol üretimi ile mücadele kapsamında il merkezinde çalışma yapıldı. Kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen S.N., Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda S.N.'nin ikametinde yapılan aramada bir miktar etil alkol, vodka, viski ve rakı ele geçirildi.


S.N. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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