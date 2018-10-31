Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre KOM ekiplerince kaçak sigara ile ilgili yapılan mücadele kapsamında Kayseri - Malatya karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araç takibe alındı. Ekiplerce, araca yapılan operasyon sonrasındaki aramalarda 4 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili A.K. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.