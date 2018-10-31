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Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre KOM ekiplerince kaçak sigara ile ilgili yapılan mücadele kapsamında Kayseri - Malatya karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araç takibe alındı. Ekiplerce, araca yapılan operasyon sonrasındaki aramalarda 4 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili A.K. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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