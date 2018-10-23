Kayseri'de küçükbaş hayvan hırsızlığı

Edinilen bilgiye göre İncesu İlçesi, Saraycık mahallesinde A.U.'ya ait 9 adet küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı alındı. Olay bölgesi ve civarında yapılan araştırmada, çalındığı bildirilen 4 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince arazide başıboş vaziyette bulunurken 5 küçükbaş hayvan ise araştırılmaya devam edildi. Yapılan araştırma sonucunda, olayın 50 plakalı otomobil ile O.G. ve Ş.M. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Araç ve şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış ve çalınan 5 küçükbaş hayvan da ekipler tarafından bulundu. Bulunan 9 küçükbaş hayvan, sahibi A.U.'ya teslim edilirken olayla ilgili O.G. ve S.M. gözaltına alındı.

Öte yandan Yahyalı İlçesi, Büyükçakır mahallesi Kaletaş mevkinde de 27 plakalı araç ile içerisinde bulunan H.T. ve F.D. vatandaşlar tarafından yakalandı. Olay yerine gelen jandarma devriyesi tarafından yapılan araştırmada, araca yaklaşık 100 metre mesafede ayakları iple bağlanmış 3 küçükbaş hayvan bulundu. Yapılan çalışmalarda olay yerinden kaçtığı tespit edilen M.T. ve F.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan 3 küçükbaş hayvan, sahibi İ.Ç.'ye teslim edildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Cezaevine konuldu.