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Kayseri'de Milli Maç var

17 Kasım’da deplasmanda Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol takımı 21 Kasım’da da Belarus ile Kayseri’de karşılaşacak.

17 Kasım'da deplasmanda Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol takımı 21 Kasım'da da Belarus ile Kayseri'de karşılaşacak.


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)'dan yapılan duyuruya göre; EuroBasket 2019 B Grubu'nda lider olarak bulunan ve 4 müsabakasını geride bırakan A Milli Kadın basketbol takımımız, Polonya ile deplasmanda oynadıktan sonra 21 Kasım'daki maç için Kayseri'ye gelecek.


A Milli Kadın Takım Başantrenörü Ekrem Memnun, deplasmanda oynayacakları Polonya ve Kayseri'de karşılaşacakları Belarus karşılaşması ile ilgili olarak, "Daha önce oynadığımız 4 maçı kazandık. Özellikle deplasmanda oynadığımız Belarus maçı çok önemliydi. O karşılaşmadan önce rakibimiz favoriydi. Belarus maçını kazanmak bizi avantajlı duruma soktu. Şimdi iki maç daha oynayacağız. Grup liderleri direkt, en iyi altı ikinci de sonrasında turnuvaya katılıyor. Biz lider olmak ve mağlubiyet almadan gitmek istiyoruz. Ama en önemlisi ne olursa olsun turnuvaya gitmek. Polonya'da ve Kayseri'de kazanmak istiyoruz" dedi.

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