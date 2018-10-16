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Kayseri'de minibüs devrildi: ölü ve yaralılar var

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucunda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka köyü yakınlarında 13 AU 724 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

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