Kayseri’de ölümlü trafik kazalarında yüzde 8’lik düşüş oldu

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı İl Koordinasyon Kurulu 2018/1. Toplantısı İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Polis Memuru Ali Er toplantı salonunda Sayın Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı’nın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 2017 yılında (453) noktada, okullarda 58.625 kişiye eğitim veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 2017 yılı Türkiye birincisi olması ve ilimiz genelinde 2017 yılında (2016 yılına göre) ölümlü kaza sayısında yüzde 8’lik düşüş meydana gelmesi konuları görüşüldü.

Kazaların yoğun olduğu noktalarda gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin arttırılması, yeni imara açılacak yollarda bisiklet yollarının yapılması ve tonaj denetimlerine devam edilmesi kararları alındı.