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Kayseri'de piyasa değeri 400 bin TL olan uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından bir otobüse yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 400 bin TL olan 18 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından bir otobüse yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 400 bin TL olan 18 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 Kasım'da İncesu ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde bir otobüste arama yaptı. Narkotik tespit köpeği 'Kaşkır'ın da katıldığı aramada piyasa değeri 400 bin TL olan 18 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Şüpheli yolcu da gözaltına alındı.

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