Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 12:33

Kayseri’de şampiyonlar belli oldu

Kayseri İkinci Amatör Küme maçları sona erdi.

Kayseri’de şampiyonlar belli oldu

19 Haziran 2017 12:33

Bu sezon iki ayrı grupta toplam 20 takımın mücadele ettiği ve çift devreli lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda grupların ilki ki sırayı alan takımlar Birinci Amatör Küme’ye yükselme hakkı kazandı.


İkinci Amatör Küme’nin son haftasında toplam 5 maç oynandı. Böylece gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar belli oldu. A Grubu’nda Yavuzspor ile Yeşilhisar Belediyespor mutlu sona ulaşırken B Grubu’nda ise Özvatan Gençlikspor ile birlikte son hafta maçını kazanarak ikinci sırayı alan Argıncık Esnafspor takımları Birinci Amatör Küme’ye yükselme hakkı kazandı. Özellikle B Grubu’nda son hafta 3 takımın ikinci sıra için umutlu olması bu grupta büyük bir heyecanın yaşanmasına neden oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!