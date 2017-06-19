Kayseri’de şampiyonlar belli oldu

Bu sezon iki ayrı grupta toplam 20 takımın mücadele ettiği ve çift devreli lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda grupların ilki ki sırayı alan takımlar Birinci Amatör Küme’ye yükselme hakkı kazandı.

İkinci Amatör Küme’nin son haftasında toplam 5 maç oynandı. Böylece gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar belli oldu. A Grubu’nda Yavuzspor ile Yeşilhisar Belediyespor mutlu sona ulaşırken B Grubu’nda ise Özvatan Gençlikspor ile birlikte son hafta maçını kazanarak ikinci sırayı alan Argıncık Esnafspor takımları Birinci Amatör Küme’ye yükselme hakkı kazandı. Özellikle B Grubu’nda son hafta 3 takımın ikinci sıra için umutlu olması bu grupta büyük bir heyecanın yaşanmasına neden oldu.