Kayseri’de silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Argıncık Camikebir Mahallesi 148. sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda A.A.B (21)., S.K. (33), A.Ş. (37) ve Z.G. (36) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce taraflar birbirlerine tabanca ve bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada tabanca ile yaralanan A.Ş. Şehir Hastanesi’ne, A.A.B. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı A.A.B., burada yapılan tüm mdüahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken A.Ş.’nin ise hayatını kaybettiği ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olaya karıştığı ileri sürülen S.K. ve Z.G.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, olayda kullanılan suç aletleri de ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.