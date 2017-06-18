Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Elagöz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda E.B. (32) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabanca ile vuruldu. Olay yerinden geçe vatandaşlar tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan E.B.’nin vücuduna 4 kurşun isabet ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Araçla kaçtığı iddia edilen olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.