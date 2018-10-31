Kayseri'de suç örgütü operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet gösteren suç örgütlerinin deşifresine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1 adet pompalı tüfek, 15 adet kartuş, 32 adet 7.65 mm çapında fişek ve 28 adet 9 mm çapında fişek ele geçirilirken, V.Ö., M.A. ve Ö.T. yakalandı. Firar olan M.T.'yi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.