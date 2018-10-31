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Kayseri'de suç örgütü operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütlerinin deşifresine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suç unsurları ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte faaliyet gösteren suç örgütlerinin deşifresine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1 adet pompalı tüfek, 15 adet kartuş, 32 adet 7.65 mm çapında fişek ve 28 adet 9 mm çapında fişek ele geçirilirken, V.Ö., M.A. ve Ö.T. yakalandı. Firar olan M.T.'yi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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