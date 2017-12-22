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22 Aralık 2017 14:37

Kayseri’de şüpheli ölüm

Kayseri’de bir fabrikada bekçi olarak çalışan şahıs, aracında ölü olarak bulundu.

Kayseri’de şüpheli ölüm

22 Aralık 2017 14:37


Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 6. cadde üzerinde meydana gelen olayda, bir araçta hareketsiz bir şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, aracın çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de isminin Doğan O. (57) olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan O.’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Doğan O.’nun kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin ardından belli olacak.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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