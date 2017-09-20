Kayseri’de ’şüpheli paket’ alarmı

Edinilen bilgiye göre, Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan bir parkta aydınlatma direği altında sahipsiz bir kutu gören park görevlileri durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Kutu, özel kıyafetli uzman ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından fünye yerleştirilerek uzaktan kontrollü olarak patlatıldı. Yapılan incelemelerde kutunun içerisinden kullanma kılavuzları çıktı.

Öte yandan aynı dakikalarda Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir ağacın altında sahipsiz paket gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay erine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Uzman ekipleri tarafından yerleştirilen fünye ile uzaktan kontrollü olarak patlatılan paketin içerisinden çiçek malzemeleri çıktı.