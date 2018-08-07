Kayseri’de Suriyelilerin sayısı ile beraber ikamet sorunları da arttı

MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, yaptığı açıklamada Kayseri’nin son yıllarda çok göç aldığını, göçle beraber bazı sıkıntılarında doğduğunu kaydetti.

Kayseri’de bazı vatandaşlardan şikayet aldıklarını, oturdukları adresten vatandaşların habersiz bir şekilde ikametlerinin alındığını ve bu ikametlere de Suriyelilerin ikamet adresi olarak kaydedildiğini dile getiren Yücel, yetkili makamların bu konuyu ciddiye almalarını istedi.

MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, “Kayseri’de 70 bin Suriyelinin yaşadığı resmi kayıtlarda, emniyet kayıtlarında ve Valilik kayıtlarında Bu resmi olmayan kayıtlarla da birlikte 100 bin civarı olduğu düşüncesi içeresindeyiz. Bilinçsiz bir şekilde Kayseri’ye alınan göçün şuanda da enteresan bazı sonuçlarıyla da karşı karşıyayız. Yetkili makamlarında bunu ciddiye almasını düşünüyoruz. Nüfus müdürlüklerinde, kayıt yaptırabilmek için adresiniz olması gerekiyor. Bir mahalle muhtarından oturduğunuz yerin ikamet ettiğiniz ev olduğunu tespit ettirip bir yazıyı nüfusa götürdüğünüz takdirde nüfus sizin o adreste oturduğunuzu tescil ediyor. Dolayısıyla Kayseri’de bir ikametiniz ve siciliniz oluyor. Trafik cezası tutanağında yada herhangi bir şaibeli suçtan aradığınız zaman bu kayıtlara istinaden evlere direkt müracaat ediyor. Çok ağır suçluysa da sabahın bir vaktinde de baskın yapabiliyor” dedi.

Vatandaşlardan habersiz ikametlerinin değiştirildiği ve bu ikametlere Suriyelilerin kaydedildiğini kaydeden Yücel, “Bu anlamda Kayseri’miz de son günlerde oldukça sık bir şekilde yaşanılan bir konuyu bahsetmek istiyorum. Bir vatandaşımız nüfus müdürlüğüne müracaat ediyor. Adres tespitini alıp, bir işçi bulmak kurumuna götürüp tebligat yapacak. Fakat ‘Siz bu adreste oturmuyorsunuz, bu adreste Suriyeli oturuyor’ diyorlar. ‘Nasıl olabilir’ diyor. ‘Vallahi bizde ki kayıt bu’ diyorlar. Peki beni nereye gönderdiniz dediği zamanda, ‘Sizi bu evden dolayısıyla çıkartmış oluyoruz’ diye cevap veriyorlar. Bir Suriyeli aile burada oturuyor. Daha sonra bu olayı başka bir arkadaşına anlatınca daha dinlemeden Suriyeliler kaydınızı sildirmiş olabilir, diyor. Çok enteresan. Kayseri’de bir vatandaş bir evde oturuyor ama bir gün nüfus kaydı örneği almaya gittiğinizde bir bakıyorsunuz ki siz o evde oturmuyorsunuz, bir Suriyeli vatandaş oturuyor. Bunun gerekçesi okul kaydı yaptırmak için olabilir, bir muhtar hatası olabilir. Fakat bunları nüfus müdürlüğü tarafından çok ciddiye alınması gerekir. Çünkü Nüfus Müdürlüğü bu belgelerin doğruluğunu kontrol etmeden herhangi bir sade muhtar belgesiyle dahi bu değişikliği yapacak olunca maalesef bu durumlarla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Kayseri’de Suriyeli nüfusu ciddi bir şekilde arttı’ diyen Yücel, “Gayri resmi sonuçlara göre 100 bin civarında Suriyeli yaşıyor. Bunların bir adresi olmalı. Bu adres muhtar tarafından, oturduğu evin mukavelesine bakmak kaydıyla nüfusa bir tebligat yapılmalı. Nüfus da ki memur asla bunların bir tamam düzenlemesi yapıldığına dair kaydını yapmadan buradan silinecek kişinin de nereye gönderildiğini, nereye ikamet ettiğini görmeden bu kayıtları silmemesi lazım. Yoksa birinin çocuğunu okula kaydolacak diye benim Kayserili vatandaşımın ev adresinde gösterilecek. Peki benim Kayserili vatandaşım nereye nakledilmiş olacak? Kayserili vatandaşlarımızın haklarını lütfen koruyalım. Suriyeli kardeşlerimize de bu anlamda yapılması gereken ev sahipliğini gösterelim” şeklinde konuştu.