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18 Mayıs 2018 09:59

Kayseri’de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri’de ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kayseri’de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

18 Mayıs 2018 09:59


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı Fuzuli Caddesi kavşağında meydana gelen kazada 38 T 0444 plakalı ticari taksi ile H.Ö.’nün kullandığı 38 HL 468 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savrulurken, her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Otomobiller incelemenin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Öte yandan hurdaya dönen aracın arka camındaki ’Arabana değil Yaradana güven’ yazısı dikkat çekti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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