Kayseri'de topraksız tarım

Son zamanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla adından söz ettiren KTB, şimdi de topraksız tarım ile üyelerine hizmet vermeyi planlıyor. Topraksız tarımın su ile elde edilen ürünlere verilen isim olduğunu söyleyen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, bu sistem ile yılın 12 ayında üretim yapılabildiğini ifade etti. Bu sistem ile katma değeri yüksek ürünler elde edildiği takdirde çiftçilere kazanç sağlayacağını belirten Başkan Bağlamış; “Kayseri Ticaret Borsası olarak laboratuvarımıza topraksız tarımla ilgili bir demo oluşturduk. Çiftçi olan üyelerimize topraksız tarımla ilgili bilgi aktarabilmek, ne işe yaradığını, faydalarının neler olduğunu, ekim ve dikim sisteminin nasıl hareket ettiğini üyelerimize lanse edebilmeyi amaçladık. Bu sistem ilimizde çok yaygın hareket etmiyor ama Kayseri Şeker Fabrikamız buna yakın bir sistemle çalışıyor. Biz de bu sistemi laboratuvarımızda denedik. Ürün alanındaki katsayıya oranla su sisteminde daha fazla ürün elde edilebiliyor. Malum şehrimiz kış mevsiminde olumsuzluklar yaşayan bir şehir olduğundan bu ürünler 12 ay boyunca yetiştirilebiliyor. Biz demomuzu marul üzerinde denedik. Katma değeri yüksek farklı ürünler ekebiliyoruz. Bu ürünlerden verim elde edilirse özellikle çiftçilerimiz bu noktada kazanç sağlayacak. Onun dışında da ülkemize büyük anlamda ekonomik katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Laboratuvar Müdürü Kimyager Hakkı Arslan da topraksız tarımda daha fazla meyve ve ticari kalitesi yüksek ürün elde edildiğini kaydederek; “Dünyada ve ülkemizde topraklı tarımın birçok yan etkileri vardır. Bunlar; toprak kaybı, hastalık, toprak yorgunluğu, yer altı kaynaklarının kirlenmesi gibi büyük sorun teşkil etmekte ve bunlara çözüm aranmakta. Çözüm sistemi olarak topraksız tarımı önerebiliriz. Bu sistem ile birim alana dikilen ürün sayısı daha fazladır. 1 yıl boyunca ürün yetiştirme imkanımız vardır. Daha fazla meyve ve ticari kalitesi yüksek ürün sağlanmaktadır. İnşallah üyelerimize ticari ve hobi amaçlı, ziraatla uğraşan bütün halkımıza bu sistemi anlatacağız” diye konuştu.

Yetkililer, topraksız tarım ile ilgili geniş bilgi almak isteyen herkesi odaya davet etti.