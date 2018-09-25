Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobil ile kamyonun karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesi ile Çiftlik mahallesi kavşağında meydana geldi. Kazada 63 E 5593 plakalı otomobil ile 58 RB 601 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtaki 5 kişi yaralanırken, ismi alınamayan bir kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralananlar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.