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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde otomobil ile kamyonun karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobil ile kamyonun karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesi ile Çiftlik mahallesi kavşağında meydana geldi. Kazada 63 E 5593 plakalı otomobil ile 58 RB 601 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtaki 5 kişi yaralanırken, ismi alınamayan bir kişi hayatını kaybetti.


Kazada yaralananlar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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