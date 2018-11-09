Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi ile Tomarza ilçesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında 47 yaşındaki V.S.'nin kullandığı 38 AAU 805 plakalı otomobil ile F.V.'nin kullandığı 66 LB 550 plakalı tırın çarpıştığı öğrenildi.

Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle 66 LB 550 plakalı tır yan yatarken, 38 AAU 805 plakalı araçta da ağır hasar meydana geldi. Kazada 38 AAU 805 plakalı otomobilin sürücüsü V.S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.