Kayseri’de trafik kazası: 1 yaralı

Hastaneye kaldırılan Suriyeli tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada A.B.’nin sürücüsü olduğu 38 KJ 652 plakalı minibüs, iddiaya göre bariyerleri aşarak yola aniden çıkan Suriye uyruklu bir şahsa çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de şahsın ilk tedavisini yaptı. Kanlar içinde kalan Suriye uyruklu şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.