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25 Aralık 2017 08:56

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında otomobil yan yatarken, iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kayseri’de trafik kazası: 2 yaralı

25 Aralık 2017 08:56


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle 9. Cadde’de meydana gelen kazada 38 SF 508 plakalı otomobile iddiaya göre plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çarpan 38 SF 508 plakalı araç takla atarak yan yattı.


Gürültüleri duyan mahalle sakinleri, otomobilde sıkışan iki kişiyi bagaj kapısını açarak kurtardı. Kazada hafif yaralanan iki kişi olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından tedavi edildi.


Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaparak, kazaya karıştığı ileri sürülen otomobili bulmak için çalışma başlattı.




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