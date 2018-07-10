Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 09:00

Kayseri’de trafik kazası: 8 yaralı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kayseri’de trafik kazası: 8 yaralı

10 Temmuz 2018 09:00


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi’nde dün gece meydana gelen kazada 38 BZ 418 plakalı otomobil ile 38 EY 521 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında kazada yaralanan Görkem Yasin A. (22), İsmail A.(50), Yasin A.(20), Mehmet Ö., İzzet E.(16), Alihan E.(61), Serkan Semih D.(17) ve Savaş A.(20) Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Hurdaya dönen araçlar trafik polislerinin yaptığı inceleme sonrasında olay yerinden kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç