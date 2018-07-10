Kayseri’de trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi’nde dün gece meydana gelen kazada 38 BZ 418 plakalı otomobil ile 38 EY 521 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında kazada yaralanan Görkem Yasin A. (22), İsmail A.(50), Yasin A.(20), Mehmet Ö., İzzet E.(16), Alihan E.(61), Serkan Semih D.(17) ve Savaş A.(20) Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen araçlar trafik polislerinin yaptığı inceleme sonrasında olay yerinden kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.