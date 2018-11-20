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Kayseri'de tramvay öğrenci servisine çarptı: 6 yaralı

Kayseri’de tramvayın öğrenci servisine çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de tramvayın öğrenci servisine çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.


Kaza, Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 S 0129 plakalı öğrenci servisi ile 3805-B numaralı tramvay çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tramvay raydan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde önlem alarak, inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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